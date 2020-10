Davantage d'achats en ligne pour Noël, la grande crainte des petits commerçants

Les commerçants craignent qu'avec de nouvelles restrictions, les clients soient nombreux à se tourner vers les commerces en ligne et les grandes plateformes de vente. C'est notamment le cas à Saint-Léonard de Noblat et à Limoges (Haute-Vienne). Pour un magasin de jouets indépendant, les fêtes de Noël représentent environ 30% du chiffre d'affaires annuel. Face aux grandes plateformes de vente en ligne, les petits commerçants sont inquiets. Même crainte pour le gérant d'un magasin d'électroménager, qui en appelle à la solidarité pour maintenir une vie locale, en cas de nouvelles mesures restrictives. Pour beaucoup, la solution serait de s'adapter. C'est notamment le cas dans une librairie de Limoges, où son site permet d'ores et déjà de commander et de se faire livrer. Quant à l'étalement des achats pour Noël, l'appel commence à être entendu. Une question de bon sens dans une période cruciale pour le commerce indépendant.