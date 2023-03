Davantage de forages chez les particuliers

Chez Freddy, plus une goutte d'eau depuis une semaine. Il n'a aussi que quelques bouteilles comme réserve. À cause de la sécheresse, son puits est à sec. C'est pourtant sa seule source d'alimentation. Sa maison n'est pas raccordée aux réseaux d'eau potable. En urgence, il a dû faire appel à une société de forage pour trouver une nouvelle source bien plus profonde. Le coût des travaux s'élèvent à 6 700 euros. Creuser dans la terre pour puiser l'eau des nappes est désormais un sujet sensible dans les Pyrénées-Orientales, soumises à de lourdes restrictions à cause de la sécheresse. L'entreprise doit quotidiennement mettre en garde ses clients. Interdiction de remplir la piscine ou d'arroser les plantes. Pourtant, les demandes de forages ne cessent de se multiplier. Avec le manque d'eau, l'inquiétude grandit. Certains souhaitent faire des puits de confort pour se rassurer. Alors, le Maire d'Elne a pris une décision : tous les chantiers de forage sont interdits désormais dans sa commune. Face à la sécheresse qui s'aggrave de plus en plus dans le département, la préfecture prévoit de prendre d'autres instructions. TF1 | Reportage A. Cazabonne et J.V. Molinier