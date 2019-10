Davantage de fruits et légumes dans les cantines pour inciter les jeunes à manger sainement

Depuis huit ans, une loi impose des normes strictes à propos des cantines, soit moins de sucre et davantage de fruits, ainsi que des légumes. Dans une école à Achères, dans les Yvelines, on propose une variété de ces produits, et les enfants en redemandent. Les ateliers du goût sont également une alternative pour inciter les élèves à manger sainement. Carole Galissant, diététicienne, explique que le secret pour donner envie aux jeunes de manger sain est de jouer sur les sens. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 2 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.