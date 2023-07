Davantage de moyens pour retrouver le petit Émile

Chaque heure qui passe est cruciale. Émile, deux ans et demi, est porté disparu depuis plus de 40 heures dans cette vallée. Ce lundi, le périmètre de recherche a été élargi. Depuis six heures ce lundi matin, un hélicoptère équipé de caméras thermiques survole la zone. Dès l'aube, des bénévoles sont venus par centaines pour prêter main-forte aux secours. Depuis deux jours, ils fouillent les granges et quadrillent les bosquets. Une aide précieuse pour les secours. Ces anonymes ne connaissent pas la famille, mais s'identifient à leurs douleurs. Cette petite entreprise du Var a mobilisé tous ses employés pour venir aider. Des efforts encore vains. François Balique, maire de la commune, très optimiste dimanche soir, s'est montré plus anxieux ce matin. "On est passé d'un espoir à retrouver Émile. Maintenant, c'est l'angoisse", confie l'élu. Aujourd'hui, les moyens de recherches ont été renforcés, avec des secours venus de trois départements voisins. TF1 | Reportage P. Géli, H.P. Amar