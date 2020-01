David Bourne sacré champion de France 2020 des charcutiers traiteurs

Pour décrocher le titre de meilleur charcutier traiteur de l'Hexagone, tous les participants ont mis en avant leur savoir-faire et leur passion pour ce métier. La finale a eu lieu lundi et pour être prêts, ils ont eu six mois d'entraînement. Mais le jour J, l'épreuve a été un véritable marathon, car comme dans toute compétition, rien ne doit être négligé. Après douze heures de préparation, le jury a tranché pour le plat de David Bourne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 28 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.