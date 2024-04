David et Johnny Hallyday à nouveau réunis !

Il l'avait composée pour son père et il signait l'un de ses plus grands succès. Aujourd'hui, il mêle sa voix à celle de Johnny. Dans cette salle de billard, le tournage du clip ramène David Hallyday 25 ans en arrière. Pour lui, toute cette période leur a permis de se retrouver et de passer des moments d'intimité ensemble. Du clip original, il a gardé le décor et l'esprit. Selon David, ils ont voulu reprendre les mêmes accessoires, comme cette canne de billard gravée aux initiales de son père. C'est l'un des multiples symboles d'une histoire de transmission désormais incarnée avec son propre fils Cameron Hallyday. Au total, l'album conçu pour la scène comprendra quinze titres. Ce sont des reprises de tubes issus de son répertoire et de celui de son père. Le projet a mûri pendant plus de deux ans. De son propre aveu, c'est son plus grand défi artistique et personnel. Sur scène, certains morceaux auront assurément une saveur particulière. TF1 | Reportage M. Croccel, S. Fortin