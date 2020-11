David Lisnard : "La vie, elle n'est pas que le biologique, c'est aussi pouvoir faire des achats et gagner sa vie"

Depuis quelques jours, David Lisnard, maire LR de Cannes (Alpes-Maritimes), ne mâche pas ses mots concernant les mesures sanitaires adoptées par le gouvernement. Il insiste notamment sur "l'absurdité de la situation dans laquelle on est". Il estime que le système proposé ne correspond pas toujours à la meilleure façon de lutter contre la maladie. Il ne permet pas de nous protéger de l'épidémie tout en laissant la vie sociale et économique se retrouver. Dans une tribune au Figaro cette semaine, il a dénoncé une "folie bureaucratique à la française". Cela se reflète notamment avec "ce régime d'auto-attestation qu'il faut signer toute la journée". Il soulève également le cas du sapin de Noël dont il a fallu l'intervention de quatre ministres pour en autoriser la vente. Malgré cela, il a jugé "positif" les annonces d'Emmanuel Macron de mardi. "Il est indispensable de donner un peu de lisibilité sur les prochaines semaines et de voir des commerces qui n'auraient pas dû fermer rouvrir", a-t-il déclaré.