"De Béart à Béart(s)", un album en hommage à Guy Béart

Il y a quelques jours, un album en hommage à Guy Béart intitulé "De Béart à Béart(s)" est sorti. Des chansons cultes comme "L'eau vive" ou encore "Il n'y a plus d'après" y ont été reprises par une vingtaine d'artistes autour de sa fille. Le disque réunit notamment Carla Bruni, Thomas Dutronc, Maxime Le Forestier, Julien Clerc, ouu encore Raphaël. "Mon père aimait l'idée que ses chansons puissent voyager sans lui", a confié Emmanuelle Béart.