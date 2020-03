De belles initiatives d'entraide et de solidarité dans le Pas-de-Calais

Le pays est à l'heure du confinement. A Saint-Martin-lez-Tatinghem (Pas-de-Calais), cette situation a fait naître un élan de solidarité entre les habitants. Demander des nouvelles du voisin, préparer à manger pour ceux qui n'en ont pas la possibilité, faire les courses pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer... autant de petites attentions qui facilitent le quotidien des plus fragiles. Des initiatives qui mettent du baume au cœur en cette période de crise.