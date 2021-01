Les recettes pour affronter le froid

"C'est le premier froid de l'hiver qu'on a", déclare un Châteaulinois. Pour se réchauffer, rien de tel que la rôtisserie du marché. Chez le boucher, un vendeur de vêtements et un vendeur de couscous se sont réchauffer près de la rôtissoire. En plus de la chaleur, il y a également l'odeur. De quoi donner l'envie de déguster de bons petits plats d'hiver. "Avec ce temps froid, les gens cherchent du chaud à manger", précise le vendeur. Pour cela, il y a l'exemple du poulet à mettre au four avec un gratin de pommes de terre. Mais en Bretagne, forcément, les plats les plus appréciés tournent autour du cochon. Il y a notamment du lard, du jambon, du travers de porc, de la saucisse, du jarret de porc ou encore du rôti de porc. Avec de la viande, certains feront un pot-au-feu accompagné de légumes. D'autres s'orientent vers le poulet frit. Ce ne sont pas les idées qui manquent. Mais pour la maraîchère, c'est la soupe qu'elle recommande pour l'hiver. Enfin, un peu de soleil et de voyage avec le couscous.