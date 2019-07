De Caen à Strasbourg, au moins 10°C de décalage de température

Après un coup de chaud, les Normands ont l'impression de revivre. Les températures ont chuté d'au moins 10°C en quelques heures pour atteindre les 20°C dans la matinée de ce 26 juillet 2019 à Caen. Ce changement brutal du temps est loin de déplaire aux habitants, qui ont sorti vestes et blousons pour l'occasion. Parallèlement, à Strasbourg, le mercure dépasse les 25°C dès neuf heures du matin. Si les vacanciers en profitent pour se reposer, les travailleurs, eux, suffoquent. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.