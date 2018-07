Pas-de-Calais : les plages commencent à se remplir

En ce début juillet, les plages commencent à être bondées. À Wissant, dans le Pas-de-Calais, les premiers estivaliers sont déjà sur place, à quelques jours du grand départ des vacances de juillet. La saison des activités nautiques a débuté et les restaurants de la ville sont remplis à partir de midi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/07/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.