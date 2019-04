Pas-de-Calais : un spectacle de cerf-volant qui ne se rate pas

Plus rigolos qu'effrayants, les cerfs-volants sont de toutes sortes que ce soient leurs formes ou bien leurs couleurs. La star du spectacle mesure 36 m sur 7 m, c'est la baleine bleue à grandeur nature qui flotte dans les airs. Le ciel de Berck-sur-Mer attend près de 500 000 visiteurs jusqu'au 14 avril 2019. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.