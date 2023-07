De Cancale à l'Atlantique sans GPS

Nous sommes actuellement à Cancale (Ille-et-Vilaine). Pour une semaine, nous essayons de rejoindre l'Atlantique sans l'aide des applications GPS. Pour ce faire, nous avons utilisé une bonne vieille carte routière. À la fois une déconnexion et une aventure. En longeant la côte, nous apercevons ces drôles de voile. Pourquoi pas tenter l'expérience pour débuter nos vacances. Mais le moniteur calme vite nos ardeurs. "Là aujourd'hui, c'est un peu compliqué. On a très peu de vent", explique-t-il. Dans sa baraque à huître, nous trouvons Stéphane Mottes en pleine préparation. "Les produits viennent directement de derrière. Les parcs à huîtres sont situés à trois à quatre kilomètres à vol d'oiseau d'ici", rapporte-t-il. Un plaisir simple avec vue sur la baie de Cancale. Les touristes n'en demandaient pas plus. Au stand d'à côté, c'est finalement une autre spécialité qui nous fait craquer : la galette-saucisse. Un repas que nous espérons nous permettre d'exceller sur le char à voile, car le vent semble enfin s'être levé. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K. Moreau