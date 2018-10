De la couleur pour les calvaires bretons

Des peintres ont opéré des changements sur les sculptures de personnages religieux bretons. Une grande première pour ceux qui peignent des calvaires. Une opération menée par l'association des sept calvaires monumentaux de Bretagne a en effet été lancée à Plougastel-Daoulas, dans le Finistère. Elle vise à repeindre trois monuments religieux. Une initiative inédite dans le pays qui attire la curiosité des passants. Par ailleurs, les avis des habitants divergent quant à l'appréciation ou non du résultat. Vous avez un bien appartenant au petit patrimoine de pays à rénover ? Vous êtes une association qui souhaite faire connaître son projet de rénovation pour obtenir des financements ou bien faire le plein de bonnes volontés ? Vous êtes un particulier, vous êtes prêt à donner de votre temps et de vos compétences pour contribuer à mettre en valeur d'un bien près de chez vous ? Toutes les infos et la carte de France des projets de rénovation à retrouver sur le site Patrimoine 13H. (lien https://patrimoine13h.fr/) Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.