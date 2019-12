De fortes gelées et du brouillard au lever du jour à Marly

À l'approche de l'hiver, le froid s'est déjà bien installé en Lorraine. Ce 3 décembre 2019, le mercure indiquait -2°C en moyenne au lever du jour. Pourtant, malgré de fortes gelées matinales inattendues jusqu'en plaine, il n'est pas question pour les habitants de Marly, en Moselle, d'hiberner. Grattoirs et vêtements chauds sont de rigueur, mais à chacun sa manière d'appréhender l'arrivée de cette nouvelle saison. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.