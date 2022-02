De fortes rafales attendues dans le Var

A Cuers (Var), le vent souffle déjà abondamment. Mais les rafales les plus importantes sont attendues ce lundi après-midi à partir de 14h. Entre 90 et 110 km/h de vent sont attendus, avec des pointes à 130 km/h sur les reliefs, notamment du Haut-Var. Il s'agit d'un vent tempétueux qui pourrait causer des dégâts, d'où des consignes de prudence. La région est donc placée en vigilance orange. Les massifs forestiers seront fermés cet après-midi dans le Var et la préfecture recommande de ne pas faire de feu, ceci afin d'éviter les risques d'incendie. Elle recommande également aux habitants de limiter au maximum leurs déplacements face au risque de chute d'arbre sur la chaussée.