"De Gaulle", un film sur l'homme avant la légende

"De Gaulle", un film consacré au général de Gaulle, est sorti ce mercredi. Il raconte comment ce dernier a pris la décision hors normes de s'opposer aux Allemands. En mai 1940, ceux-ci avaient occupé le pays et le gouvernement a capitulé. Seul, le général de Gaulle a refusé la défaite et a organisé la résistance en rejoignant Londres. Il a été soutenu par sa femme, Yvonne, une personnalité peu connue mais qui fût l'héroïne de son mari.