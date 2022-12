De grands enfants amoureux de jouets anciens

À 70 ans, Alain, veut surtout remonter le temps. Avec sa sœur et son épouse, il partage l'une de ses dernières trouvailles. Le passionné possède des centaines de jouets anciens. Tous replongent en enfance. Après 35 ans de passion et d'accumulation, sa collection occupe chaque centimètre de son grenier. Il y a des pièces remplies de jouets anciens, il en possède plus de 1 500. Il tient à nous montrer son jouet le plus précieux. Il date de la fin du XIXe siècle. Ce que le passionné apprécie le plus, c'est de passer du temps dans son bureau, un petit atelier de bricolage où il offre une seconde vie aux jouets trop abîmés par le temps. "C'est un patrimoine à transmettre", explique-t-il. Son secret est de passer par Internet pour s'inspirer et dénicher les meilleurs modèles. Le retraité y consacre 1,5 heure par jour et quelques dizaines d'euros par mois. Il se base sur deux critères : l'authenticité et le potentiel à pouvoir restaurer le jouet. Les jouets feront toujours le bonheur des enfants et de ceux qui le sont un peu restés comme Alain. TF1 | Reportage A. Lebranchu, A. Vulliez