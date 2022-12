De grands enfants collectionneurs de fèves

Il l'appelle sa salle de jeux. Joël a investi le grenier de sa maison avec 40 000 petites pièces de porcelaines. Des fèves qui font le bonheur du retraité. Rien que d'en voir une, il se régale. À 69 ans, le collectionneur est fier de nous montrer ses trésors, comme cette série à l'effigie de son idole Johnny Hallyday. À l'origine, c'était une vraie fève, la légumineuse qui était glissée dans les gâteaux. Mais depuis l'époque des Romains, les fèves sont devenues des objets qui se déclinent à l'infini. Le passionné les accumule depuis 35 ans. Certaines, uniques, valent jusqu'à 50 euros. Pour continuer à enrichir sa collection, Joël a les bons tuyaux. Après six ans de collaboration avec les boulangers, il est devenu privilégié. Il veut être le premier à découvrir la nouvelle série. Les boulangers prennent autant de plaisir que le retraité. Cette période de l'année est cruciale pour le collectionneur. Le voilà reparti avec le sourire et des fèves. Et cela ne fait que commencer. TF1 | Reportage A. Lebranchu, M. Lemesle, X. Thoby