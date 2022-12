De grands enfants fous de jeux de construction

Comme deux enfants dans leur chambre, Claude, 74 ans, et Jean-Max, 81 ans, passent leur temps à s'amuser. Les deux retraités fabriquent eux-mêmes leurs jouets. Et il faut le dire, c'est un travail ingénieux. Un manège comme celui-ci, c'est 900 heures de montage. Entre les mains de Claude, tout prend vie. Les deux amis sont passionnés depuis l'enfance. Jean-Max raconte : "Je devais avoir environ douze ans : mes parents m'avaient acheté une boîte de Meccano à Noël. Et sur le couvercle, il y avait une immense grue. Je me suis dit chouette, ça va être fabuleux. Quand j'ai ouvert la boîte et que j'ai vu le nombre de pièces dedans, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas la réaliser. Avec mon esprit inventif, je me dis, tiens, je vais faire une machine à essuyer la vaisselle". Depuis, Jean-Max ne se lasse pas d'assembler vis, écrous et plaques de métal. Les plans sont dans sa tête, il n'y a pas d'âge pour faire preuve d'imagination. S'il lui manque une pièce, pas de panique, il n'a qu'à ouvrir l'un de ses tiroirs. Le passionné est un collectionneur. Il possède plus de 100 000 pièces détachées. Vous savez désormais où trouver les plus vieux enfants de la côte normande. TF1 | Reportage A. Lebranchu, A. Vulliez