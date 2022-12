De grands enfants fous de leurs poupées

Non seulement il lui téléphone, mais il a rendez-vous chaque jour avec elle pour bavarder, écouter ses disques ou l'aider à démarrer sa voiture. Ça fait 27 ans qu'Éric Chatillon partage sa vie avec Barbie. Au total, ce collectionneur en a 400 et sa biographie n'a pas de secret pour lui. En 1965, la nouveauté c'est que Barbie plie les jambes. En 1968, Barbie a une amie de couleur nommée Christie. Et en 2022, enfin, elle change de silhouette. Ce qui fait le plus craquer Éric, c'est son impressionnante garde robe. Alors chaque week-end, il part à sa recherche et c'est comme un nouveau coup de cœur. De retour chez lui, ce commercial devient esthéticien et coiffeur. Il lui a même écrit des livres, qui lui en valut de devenir le spécialiste français de Barbie. "Elle a plus de 60 ans. Et pourquoi Barbie plaît toujours autant aux enfants ? C'est parce qu'elle a su s'adapter", rapporte-t-il. C'est une icône dont il espère ne jamais se séparer. TF1 | Reportage G. Charnay, Q. Russel