De grands enfants passionnés de boule à neige

Saviez-vous qu’à Roanne, petite ville de la Loire, il neige chaque jour de l’année, été comme hiver ? Dans la maison de Jeanne et Alain, il y a même des flocons partout. Ces deux-là n’ont pas perdu la boule, ils en sont juste complètement fous. Des petites boules, ils en ont 967, à ne plus savoir où les ranger. Leur collection a commencé il y a 40 ans, par une belle journée de vacances à Venise. Impossible pour eux de choisir, ils les aiment toutes. En matière de boules, on en apprend tous les jours. Tout d’abord, les collectionneurs sont des chionosphérophiles ou neigenboulophiles. Ils ont un ennemi juré : l’évaporation. Le couple passe des heures à les remplir d’eau. On découvre aussi la première boule de l’histoire : la Tour Eiffel, en 1889, pour l’Exposition universelle. Jeanne et Alain exposent leurs trésors, ou du moins une partie. Dans leur public, le plus impatient, c’est leur petit-fils Léo, six ans. Il vient y réviser son histoire-géo. La boule à neige, un objet kitch devenu tendance, unique, très recherché et que vous pourrez fabriquer vous-mêmes. TF1 | Reportage G. Charnay, Q. Russell