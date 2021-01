De gros flocons de neige sur le Jura

Les gros flocons tiennent au sol ce mardi matin à Dole (Jura). À l'ouverture des commerces, le premier réflexe est de balayer les fines couches de neige. Pour que les gens ne glissent pas, certains ont utilisé du sel, notamment pour protéger des chutes. Un sol glissant, qui oblige les habitants à enchaîner les petits pas. La prudence se mêle à l'enchantement de voir la neige revenir en quantité. "Ça fait toujours plaisir, surtout que ça faisait plus de trois ans qu'on ne l'avait pas vu", a confié un habitant. "C'est un hiver qui tient ses promesses", a affirmé un autre. Avec moins cinq degrés, Ginette a voulu anticiper et faire le plein de pelote de laine. Bonnets et écharpes sont de rigueur pour les naturalistes, venus observer la faune au bord du canal. "Ce n'est pas tous les jours qu'on observe des oiseaux sous la neige à Dole", a confié l'un d'entre eux. Un décor féerique, malheureusement éphémère, car les flocons pourraient bien se transformer en pluie dans l'après-midi.