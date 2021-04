De Johnny et Sylvie à Vitaa et Slimane, les duos les plus marquants

Le duo Vitaa et Slimane est champion toute catégorie en 2020 avec près de 600 000 albums vendus. Mais c'est depuis la nuit des temps que les duos séduisent. Sur le sable en 1973, on écoutait une chanson de Stevie Wonder : "Le soleil de ma vie", adaptée pour Sacha Distel et Brigitte Bardot. Cette dernière a enregistré près de 80 chansons. C'est l'ambiance vacances pour ces titres, romantiques pour certains et mièvres pour d'autres. Ces tubes collent à nos mémoires comme en 1988 quand deux amis, David et Jonathan, composent un slow mémorable : "Est-ce que tu viens pour les vacances ? ". Été 1984, prenons de la hauteur avec une chanson numéro un des ventes durant neuf semaines : "Besoin de rien, envie de toi". Parfois, la vie privée et la vie artistique ne font plus qu'un. Johnny et Sylvie, un couple de légende marié en avril 1965, auront vécu ensemble pendant quinze ans. Au même moment sur les ondes, il y a eu ce face-à-face au sommet entre Alain Delon et Dalida avec "Paroles, paroles". Et des duos, il y en a encore beaucoup et ils sont tous entrés aujourd'hui dans notre patrimoine musical.