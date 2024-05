De jour comme de nuit, un chantier naval sous les fenêtres

C’est une manifestation de riverains qui a tourné au débat houleux entre salariés du chantier naval et habitants. À l’origine de cet événement, un rassemblement du quartier de l’Estaque à Marseille (Bouches-du-Rhône) pour dénoncer les nuisances du port autonome. Le coupable, c’est la Forme 10, la troisième plus grande cale de réparation navale au monde. Elle accueille des navires offshores, méthaniers et paquebots. Depuis plusieurs mois, le chantier tourne 24 heures sur 24. Sur une vidéo prise par une habitante, les bruits d’outils résonnent au beau milieu de la nuit. Pollutions lumineuses, sonores ou atmosphériques, si les nuisances du port de Marseille se sont aggravées, les problèmes ne datent pas d’hier. Mais alors, est-il possible de ne plus accueillir ces bateaux aux dimensions titanesques ? À lui seul, ce chantier naval emploie 200 personnes et génère près de 80 millions de chiffres d’affaires. Dès le mois prochain, un arrêté préfectoral devrait interdire toutes les activités bruyantes en semaine entre 20 heures et sept heures du matin. TF1 | Reportage E. Binet, P. Fontalba