De jour comme de nuit, une chaleur éprouvante à Lyon

Ils sont sortis plus tôt que d'habitude. Sept heures trente aux pieds des gratte-ciel de Villeurbanne. Il fait déjà 23 degrés et les regards sont fatigués. "J'ai dû m'endormir à deux heures du matin, tellement il fait chaud" ; "Quand je pars à six heures, il fait un peu frais, donc c'est agréable. Mais la température monte très vite", témoignent certains habitants. Les températures grimpent la journée et n'arrivent plus à redescendre, même la nuit. Il était 22 heures mercredi soir dans le centre-ville de Lyon. Après cinq jours de fournaise, les appartements sont en surchauffe. Les habitants comme Valentin tentent d'ouvrir les fenêtres ou d'utiliser des ventilateurs ou climatiseurs d'appoint, mais le béton emmagasine la chaleur. La seule solution pour Paul et Clémence, c'est de rester sur le balcon le plus tard possible. "On prend une douche avant de se coucher, puis on espère qu'il y a un peu d'air, mais ce n'est pas gagné", lance cette dernière. Est-ce le prélude d'une saison caniculaire ? Ce jeudi matin, la question est sur toutes les lèvres. En fin de matinée, le vent s'est levé à Lyon et on y respire un peu mieux. Mais les températures grimperont tout de même jusqu'à 32 degrés cet après-midi. TF1 | Reportage C. Blampain, S. Thizy