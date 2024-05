De la bonne parole aux actes

Détrompez-vous, cet homme n'est pas serveur, il est curé. Et du lundi au vendredi, dans les locaux de son association, il offre le petit-déjeuner à une quarantaine de personnes sans domicile. "C'est vraiment exceptionnel ce qu'il fait pour nous. Toute l'équipe et tous les bénévoles, ils sont vraiment gentils ici", lance l'un d'entre eux. La bonne action, Gil Florini ne fait pas que la prêcher. Il la vit au quotidien. Évidemment, un passage par l'église s'impose tout de même de temps en temps. Et en quelques minutes, le prêtre hyperactif a de nouveau troqué sa soutane pour la veste en cuir. Un rapide passage par une boutique solidaire où il dépose des vêtements remis par des paroissiens, puis direction dans une boulangerie un peu particulière. L'association du père Gil y forme une dizaine de personnes en situation de handicap, de chômage ou de réinsertion. À l'issue de cette formation, 80% des apprentis trouvent un emploi stable. C'est une fierté pour Gil Florini. Un prêtre qui joint toujours le geste à la bonne parole. TF1 | Reportage J. Garrel, D. Laborde