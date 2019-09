De la cantine au restaurant scolaire

Il y a de cela 63 ans, les écoliers de plus de quatorze ans pouvaient siroter du vin et boire de la bière à la cantine. Un "privilège" que le gouvernement a totalement supprimé 25 ans après. Mis dans les fameux couverts en Duralex, les plats étaient tellement succulents que les écoliers n'en laissaient pas une miette. Autour des années 80, la cantine était devenue un restaurant scolaire. Malheureusement, le goût des repas a changé avec cette appellation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 6 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.