De la douceur de vivre au marché d’Aigues-Mortes

Sur un marché d'Aigues-Mortes (Gard), c'est toujours un peu l'été. Sur les étals, on retrouve des fruits et légumes de saison (radis noir, boule d'or, patate bleue...), que l'on déguste toutefois au soleil. En effet, les salades et les déjeuners en terrasse sont encore d'actualité. Comme il n'y a pas un seul nuage à l'horizon, le marché est plein. Chez un poissonnier, il faut même faire la queue pour goûter aux produits locaux, notamment la coquille Saint-Jacques et le poisson du Grau-du-Roi. Dans les allées, certains en profitent aussi pour flâner au soleil. Malgré le confinement, il est permis de se promener, alors beaucoup en profitent. Avec 18° C au thermomètre ce mercredi matin, il aurait été dommage de ne pas tirer parti de cette belle journée. Avant de repartir, un arrêt sur le stand d'olives s'impose. Il s'agit du symbole de la région. Même confiné, elles sont un indispensable, notamment pour faire un petit apéro.