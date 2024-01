De la fève au chocolat : cacao sous les tropiques

Le bâton kako, du sucre et de l'eau, voici les principaux ingrédients du chocolat chaud antillais. Et ici, jamais de lait. C'est une recette que Bernadette connaît depuis qu'elle est toute petite. Dans les Caraïbes, le chocolat chaud est sublimé par des épices. Un breuvage très ancien servi pour les grandes occasions. Bernadette le fait goûter aux visiteurs de la Maison du cacao à Pointe-Noire. La Guadeloupe était une terre de cacao jusque dans les années 50. D'importantes plantations ont disparu au profit de certains pays d'Afrique ou d'Amérique du Sud. Depuis 30 ans, cette famille fait revivre leur petite exploitation. Pour le chocolat, tout part de la cabosse, le fruit du cacaoyer. Ces arbres sont plantés dans une zone très escarpée, entre mer et forêt. Les fèves de cacao deviendront un jour du chocolat. Séchées pendant plusieurs jours après leur fermentation, elles commencent à développer certains arômes. Une famille américaine, en vacances, voulait réaliser sa propre tablette de chocolat. Le cacao, l'un des trésors cachés de l'île de la Guadeloupe, ravit les papilles depuis des siècles. TF1 | Reportage D. Bordier, P. Marcellin, S. Caffin