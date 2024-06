De la fourche à la fourchette

Tous les matins, c'est le même rituel. Suzanne et Mélia font le tour de leur culture. Bonne nouvelle, les jeunes courgettes sont prêtes pour la cueillette. Ici, pas de produits chimiques. Suzanne a ses petits secrets pour récolter de beaux légumes. "On essaie que tout le monde vive bien ensemble", affirme-t-elle. Tout ce qui est cultivé ici se retrouve dans leur boutique, à la fois maraîcher et restaurant. L'enseigne est située à seulement 20 kilomètres en plein cœur de Bordeaux (Gironde). Le reste des fruits et légumes non cultivés y est livré par des producteurs de la région. "L'avantage du projet d'être en circuit court et en direct avec les producteurs, c'est qu'on va limiter les intermédiaires. Donc, on arrive à avoir de l'ultra-fraîcheur en bio et pourtant à un prix abordable", dit Mélia. Un lieu pour le moment original, l'arrière-boutique est un restaurant. Jean, le chef, prépare déjà les courgettes. L'entreprise est aujourd'hui rentable après seulement deux ans d'activité. TF1 | Reportage C. Brousseau, T. Vartanian, N. Forestier