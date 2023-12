De la magie sous le sapin

Arthur Denis, magicien et mentaliste, a plus d'un tour dans son sac. Alors, y a-t-il une astuce ou est-ce que la magie existe vraiment ? Quelle meilleure idée cadeau pour entretenir la féerie de Noël que de mettre un peu de magie sous le sapin. Enfant ou adulte, dans un magasin de jouets, la magie séduit tout le monde. Comptez entre 10 et 60 euros pour un coffret magie qui fera forcément son petit effet. Le succès est tel que sur les réseaux sociaux, certains magiciens comptabilisent plus de trois millions d'abonnés, et des millions de vues sur leurs vidéos. À Lyon (Rhône), chaque semaine, des passionnés se réunissent pour assister à un cours de magie. "Je suis devenu accro, parce que j’ai appris comment fonctionnait l’illusion", affirme un apprenti. Pour apprendre, il faut d'abord pratiquer, et répéter l'exercice. Après 1h30 d'entraînement, la persévérance paye. On ne dira rien sur les secrets de fabrication pour que la magie continue d'opérer. TF1 | Reportage B. Gereys, E. Nappi, C. Bruere