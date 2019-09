De la mairie de Paris à l'Élysée : retour sur le parcours politique de Jacques Chirac

Jacques Chirac a occupé des postes de prestige, et il les a incarnés et portés. L'ancien président a passé dix-huit ans à la mairie de Paris. Il est d'ailleurs le premier maire de la capitale à avoir été élu au suffrage universel. Il a passé deux fois deux ans à Matignon, sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing et de François Mitterrand, avant ses douze ans à l'Élysée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.