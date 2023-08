De la Manche à l'Atlantique sans GPS

Nous prenons la route à la recherche d'une activité en intérieur et longeons des kilomètres de vignes. Dans les vignes, la fin du travail approche, mais ce n'est pas le moment de prendre des vacances pour le viticulteur. Une douceur que l'on retrouve enfin dans le ciel. Pour mieux la savourer, nous longeons le bord de l'eau. Le panorama donne envie de s'arrêter, et en plus, avec un plat typique dans l'assiette. Après notre déjeuner, nous nous dirigeons vers Montjean-sur-Loire (Maine-et-Loire) à la recherche d'un pêcheur d'anguilles, sauf que ce n'est pas le bon moment. Pour goûter au plaisir du fleuve, nous nous orientons vers un centre nautique juste à côté. Nous nous lançons dans le grand bain pour un baptême peu académique. Heureusement, sur cet affluent de la Loire, le reste de la balade est beaucoup plus tranquille. Notre détente en bord de Loire se poursuit dans une guinguette à Orée-d'Anjou (Maine-et-Loire). Avec une telle vue, on ne se voit pas partir tout de suite. L'esprit de guinguette nous tend les bras en toute simplicité. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K. Moreau