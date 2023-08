De la Manche à l'Atlantique sans GPS

Nous sommes en Mayenne et nous allons voir s'il y a des montagnes dans la région. Nous regardons la carte et prenons la route. Notre première étape se fait à Lassay-les-Châteaux. Nous en profitons pour demander notre chemin vers les sommets mayennais. Une ascension qu'il faut finir à pied. Nous sommes encore loin des panoramas montagneux, mais c'est la vigie du Massif armoricain. Un peu plus bas, mais beaucoup plus typiques, les Alpes mancelles nous réservent de belles surprises selon Alain. Il a un village à nous conseiller : Saint-Céneri-le-Gérei. Cette localité regorge d'artistes, comme la céramiste Anne Geaix. Nous poursuivons notre visite et arrivons dans la vallée de Saint-Léonard-des-Bois. Pour explorer ces hauteurs, quoi de mieux qu'un VTT électrique. Avec plus de 150 mètres de dénivelés en quelques minutes, heureusement que les vélos sont électriques. Et la vue valait le coup. Enfin, nous allons nous reposer dans des logements insolites. Que ce soit dans le tonneau, la tente safari ou le dôme, les chambres sont toutes équipées et nous promettent du calme en pleine nature. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K. Moreau