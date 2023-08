De la Manche à l'Atlantique sans GPS

Il y a un moment où il faut prendre son envol vers de nouvelles aventures. Sur la route, le village de Fresnay-sur-Sarthe est indiqué comme petite cité de caractère. Cela mérite bien que l'on s'y arrête, surtout que ce jeudi est jour de marché. À Sillé-le-Guillaume, nous accédons aux rives du lac par la forêt, mais juste en face, l'ambiance semble plus estivale. On se croirait sur la côte, au beau milieu de la Sarthe. C'est l’endroit idéal pour une pause pique-nique. Au cœur du village, on aperçoit un château qui fait voyager au temps des chevaliers. Des rêves plein la tête, on reprend la route, mais sans trop savoir où aller. Heureusement, pour occuper ses vacances, il suffit parfois d'une rencontre. Alain propose une balade à bord de sa Méhari. Il n'y a pas de direction ; car pour lui, voir défiler le paysage et sentir les vibrations du volant, c'est bien suffisant. On reprend la voiture plus conventionnelle pour découvrir une cité perchée : Sainte-Suzanne-et-Chammes (Mayenne). Le village médiéval est réputé pour ses vieilles pierres et les moulins qui ont fait sa richesse. Il y a trois siècles, il en existait une vingtaine dans la ville. On termine le voyage comme on l'a commencé, en admirant tout ce que la nature peut nous offrir. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K. Moreau