De la Manche à l'Atlantique sans GPS

Sur les canaux du marais de la Brière, il suffit juste de se laisser aller au fil de l’eau. Le parc naturel de Brière se trouve en Loire-Atlantique, dans un endroit encore confidentiel. Près de 150 kilomètres de canaux que Jean-Jérôme Villette, gérant des visites en barques et calèches de "Brière Évasion", parcourt depuis 35 ans, avec toujours le même compagnon : le silence. Après la Camargue, c’est le deuxième plus grand marais du pays. Sur la terre ferme, on découvre un petit hameau d’antan avec ses chaumières et son auberge. Les toits de chaume et les vieilles pierres nourrissent l’imaginaire des visiteurs. On retrouve l’esprit auberge derrière les fourneaux avec des plats traditionnels bien gourmands et locaux. On reprend la route, les côtes ne sont pas loin. Les bateaux doivent passer par le barrage d’Arzal pour quitter l’Océan. La fin des vacances approche. Arrivés sur la Côte Atlantique à Pénestin (Morbihan), on termine le voyage avec le sentiment de s’être ressourcé au fil des rencontres et des découvertes. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K. Moreau