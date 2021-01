De la neige à gros flocons sur les Ardennes

A La Chapelle (Ardennes), la population a l'habitude des hivers blancs. Dès que la neige a commencé à tomber vers 9 heures ce jeudi matin, on a pu constater sur les principaux axes routiers que les déneigeuses se sont mises en action sans tarder. Le résultat a vite été remarqué. En effet, il n'y a pas eu d'incident, d'embouteillage ni d'accident particulier causé par la neige. On a également pu voir que les habitants du village ont été nombreux à sortir les pelles et le sel pour déneiger devant chez eux. Une étape à franchir pour pouvoir aller au travail en voiture. D'ailleurs, comme ils sont déjà habitués à de telles situations, beaucoup étaient déjà équipés de pneu neige. C'est tout de même le plus gros épisode neigeux depuis le début de l'hiver. La Chapelle attend cinq à sept centimètres de neige qui va tomber tout au long de l'après-midi. Mais selon Météo France, la situation devrait se calmer demain dans la matinée.