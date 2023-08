De la neige après la vague de chaleur !

Il y a quatre jours, le thermomètre frôlait les 28 degrés à Val Thorens. Ce lundi, il fait à peine zéro. Certains souffrent du choc thermique. Avec plus de dix centimètres de neige, il est difficile de s’imaginer fin août. La semaine dernière, les sportifs montaient à vélo. Aujourd’hui, les pneus neige sont obligatoires pour tous les véhicules. Le programme de ceux qui travaillent dans la station de Val Thorens a changé rapidement. Ce changement brutal de météo a même surpris les locaux. À 2 300 mètres d’altitude, la neige tombe parfois en été, mais rarement dans de telles quantités. Les vaches sont encore à l’alpage. Les habitants ont dû ressortir leur pèle avant l’heure pour dégager la neige. "On ne s’attendait pas à ça. On s’attendait à un centimètre ou deux et que ça ne tienne pas trop sur la route. Mais là, on a repris un petit coup de fraîcheur et puis voilà, c’est reparti", affirme un habitant. La neige devrait continuer à tomber jusqu’à demain, avant un retour aux normales de saison en fin de semaine. TF1 | Reportage M. Chaize, F. Marchand