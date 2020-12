De la neige dans les Alpes-Maritimes

Dans la vallée de la Tinée, l'hiver s'est installé avec quelques jours d'avance. La neige tient sur les arbres et la glace s'accroche aux toitures. Il fait tout juste zéro degré ce vendredi matin à Saint-Étienne-de-Tinée. Mais le marché est au rendez-vous pour réchauffer l'atmosphère. Dans ce village de montagne, on est habitué au froid. Les habitants l'attendraient presque. "Il le faut, il va reneiger et tant mieux", affirme un habitant. Pour tenir dans le froid toute la matinée, un producteur de légumes a ressorti son petit chauffage artisanal, notamment pour se réchauffer les mains et faire des petits casse-croutes. Les températures négatives de la nuit ont fait givrer les pare-brises. Il faut gratter, faire chauffer la voiture et surtout bien se couvrir avant de sortir. Les habitants sont bien couverts et heureux de pouvoir profiter de cet air vivifiant ainsi que des paysages enneigés. Ici, on aime les saisons bien marquées. De nouvelles chutes de neige sont attendues dans la soirée.