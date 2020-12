De la neige dans les stations du Queyras

C'est un réveil enneigé dans le village de Ceillac (Hautes-Alpes) ce vendredi matin. Les habitants ont repris leurs habitudes d'hiver. Certains sont arrivés à l'école avec la luge, une journée qui commence très bien. Ici, même les adultes s'amusent comme des enfants. Retrouver les conditions d'hiver leur font plaisir. Dans les ruelles, les Ceillaquins ont remis leurs habits d'hiver pour aller faire les courses. Un peu plus loin, quelques courageux sont au travail pour déneiger la rue principale en attendant que le chasse-neige fasse le reste. Ils vont sortir les engins puis dégager les parkings privés. Quand la neige tombe, les skis de randonnée ne sont pas loin. Tout arrive en même temps dans le magasin de sport d'hiver "Ski Set". Il ne reste plus qu'à se réchauffer. Le stock est prêt dans un bûcher de l'atelier de sculpture sur bois. Il va continuer de neiger toute la journée dans la vallée du Queyras. On y attend plus de 40 centimètres d'ici ce soir et le retour du soleil ce week-end.