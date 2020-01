De la neige dès 300 mètres dans les Pyrénées-Orientales

Située à 300 mètres d'altitude, la commune de Prades (Pyrénées-Orientales) est rarement enneigée. Mais ce matin du 21 janvier, les habitants ont été accueillis à leur réveil par dix centimètres de neige. La plupart des écoles ont fermé, les commerces sont livrés tardivement et seuls quatre étals ont réussi à s'installer sur le marché. Une situation inhabituelle qui sera toutefois éphémère puisque les températures remontent et la pluie va faire fondre la neige dans la mi-journée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.