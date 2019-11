De la neige en abondance dans les Pyrénées

À La Pierre Saint-Martin, dans les Pyrénées-Atlantiques, la quantité de neige tombée cette année 2019, durant la première quinzaine de novembre, est exceptionnelle. Les riverains en sont plus que ravis même si cela signifie beaucoup de travail, notamment pour dégager sa voiture, mais surtout pour le personnel de la station de ski. Les commerces, quant à eux, se préparent déjà pour l'arrivée des premiers touristes hivernaux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.