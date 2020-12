De la neige en Corse

Ça y est, la première neige est là. En Corse, les flocons tombent en abondance à plus de 900 mètres d'altitudes. Depuis ce lundi matin, les équipements spéciaux sont obligatoires pour traverser les cols de l'île. Pour de nombreux insulaires, il faut donc reprendre les bonnes habitudes sur la route : installer les chaînes et les chaussettes. Mais malgré cela, il faudra quand même faire très attention car la chaussée est très glissante. Par ailleurs, ceux qui n'ont pas pu installer leurs équipements doivent attendre le chasse-neige. "C'est impressionnant à cette époque-ci. C'est une surprise !", s'exclame un automobiliste. Devant les maisons, la pelle a été remplacée par les raclettes pour enlever les dix centimètres de neige. Une neige très attendue par les habitants. En fin de journée, le redoux est annoncé. Les autorités appellent tout de même à la plus grande prudence si vous devez traverser l'île.