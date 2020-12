De la neige en plaine Meurthe-et-Moselle

À Serrouville (Meurthe-et-Moselle), la neige est tombée au petit matin et a presque tout recouvert. Pour la première fois cette année, elle est arrivée dans les plaines de la Lorraine. À 88 ans, Marcelle, prudente, ne perd pas de temps pour déneiger devant sa maison. Même si elle était annoncée, la neige rend plus difficile la journée des travailleurs. C'est notamment le cas des installateurs de fibre optique, qui doivent prendre des règles de sécurité plus importantes. En effet, sur les routes, les conditions de circulation sont délicates par endroits. Les températures à peine positives en fin de matinée font lentement fondre la neige. Certains habitants profitent de la blancheur éphémère du paysage. D'habitude, il n'y avait pas beaucoup de neige ces quelques années. Une famille est par exemple partie faire des courses et de la luge. L'occasion d'oublier tout ce qui s'est passé cette année.