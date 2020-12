De la neige mais pas le droit de skier, un crève-cœur pour les stations

La neige tombe dans les Pyrénées depuis mardi soir. La petite musique qu'elle produit lorsqu'elle craque sous les pieds est un plaisir qu'on avait oublié depuis l'hiver dernier. Malgré cela, l'interdiction de skier est un crève-cœur dans les stations. Jean-Claude Lorenzon, loueur de ski, se rassure en se disant qu'il y a l'après-vacances de Noël, en espérant qu'il puisse ouvrir dès début janvier. Les flocons devraient tomber toute la semaine, sans compter la neige de culture produite en abondance. Mais sans remontées mécaniques, les commerçants, loueurs de ski et restaurateurs s'interrogent. Cela soulève en effet la question de l'encadrement et de la sécurité des amateurs qui vont s'aventurer dans des zones de montagne qu'ils ne connaissent pas. Jeudi prochain, les commerçants et les professionnels du tourisme manifesteront à Ax, comme dans tous les villages de montagne du pays pour réclamer le droit de profiter de cet or blanc. Dans le village, on dit d'ailleurs qu'un euro dépensé en station génère sept euros dans les vallées.