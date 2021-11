De la neige stockée pour la saison prochaine en Savoie

Une piste de ski de fond parfaitement dessinée, une belle neige compacte et naturelle. Sa particularité : elle est tombée l'an dernier et a été jalousement conservée. Si la piste n'ouvrira que samedi au grand public, l'Equipe de France de ski nordique a pu la tester dès ce vendredi matin. "C'est super glissant, agréable et tout. Franchement, c'est parfait comme neige", lance un membre. Tout cela a été rendu possible grâce à un gros tas de neige. Un procédé qui s'appelle le "snowfarming". Elle a été stockée en avril dernier. C'est l'équivalent de 14 000 mètres cubes recouverts de 50 cm de sciure de bois. Malgré les chaleurs de cet été, 80% ont pu être conservés. La sciure a été enlevée en début de semaine. Depuis plusieurs jours, les équipes techniques de la station de Bessans sont à pied d'œuvre. L'objectif est d'ouvrir samedi, une piste complète de trois kilomètres. Située sur un haut plateau, Bessans est la première station de ski nordique à ouvrir dans l'Hexagone. Une aubaine pour un loueur de skis qui met la main aux derniers préparatifs.