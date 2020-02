De la peau fabriquée grâce à une imprimante 3D

Un laboratoire bordelais dispose d'une technologie unique au monde : l'impression en 3D de tissus biologiques. En collaboration avec une équipe marseillaise, cette bio-imprimante permettra de fabriquer une surface de peau plus importante, contrairement à la technique de greffage déjà existante. Il ne suffit que d'un simple prélèvement. Par ailleurs, les perspectives sont vertigineuses. Néanmoins, il reste quelques étapes à franchir avant de parvenir à une première greffe chez un patient. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/02/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.