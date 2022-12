De la salle de bain à la cuisine, tout se recharge

Pourquoi jeter l’étui de son rouge à lèvres quand il suffit de le recharger ? Voilà une question que l’on ne se pose plus dans l’épicerie 100% vrac Day by Day de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Ici, les clientes peuvent même compléter leurs boîtes de maquillage déjà entamées. Cette année, les recharges de produits de beauté ont augmenté de 50%, une façon de limiter son impact carbone, mais surtout de faire des économies dès le second achat. En matière de recharges, les produits se déclinent de la salle de bain à la cuisine. Et désormais, certaines d’entre elles font même partie de notre quotidien. Dans l’Hexagone, la législation est stricte : pour les produits d’hygiène, par exemple, recharger, d’accord, mais à condition d’avoir acheté un premier exemplaire dans le magasin. Par ailleurs, les recharges alimentaires ne semblent pas convaincre les Français. Chaque jour, dans les familles, des emballages de compote sont jetés à la poubelle. Pourtant, il existe des pochettes que l’on remplit par l’arrière et qui évitent beaucoup de déchets. TF1 | Reportage N. Chiesa, B. Ghorchi, I. Pavie